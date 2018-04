Köln Die deutschen Verbraucher bezahlen ihre Einkäufe noch immer am liebsten in bar. Das ist das Ergebnis einer am Dienstag vom Kölner Handelsforschungsinstitut EHI veröffentlichten Studie. Danach sind Scheine und Münzen nach wie vor das „beliebteste Zahlungsmittel deutscher Kunden“. Mehr als drei Viertel aller Einkäufe wurden im vergangenen Jahr damit bezahlt.

Doch sind es inzwischen vor allem kleine Besorgungen, bei denen noch Münzen und Scheine zum Einsatz kommen. Bei höheren Beträgen nutzen auch die deutschen Verbraucher inzwischen immer öfter die Möglichkeiten, bargeldlos zu bezahlen. Betrachtet man nicht die Menge der Bezahlvorgänge, sondern die Umsätze, so schrumpft die Bedeutung des Bargelds deutlich: „Mit Bargeld wird aktuell nur noch jeder zweite Euro im deutschen Einzelhandel umgesetzt“ – mit sinkender Tendenz, betonen die Handelsexperten.

Das Bezahlen mit der Girocard wird dagegen immer beliebter. Fast 3,2 Milliarden Mal zückten Verbraucher 2017 die Girocard – eine Steigerung von 8,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Kreditkartensysteme wie Mastercard und Visa legten ebenfalls zu und erreichten einen Umsatzanteil von 6,5 Prozent. Leicht rückläufig waren Zahlungen mit dem unterschriftbasierten Sepa-Lastschriftverfahren.