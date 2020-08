Geld für E-Spiele aus Deutschland

Köln Die Games-Branche kann zum Start der Spielemesse Gamescom (27. bis 30. August) neue Hoffnung für eine zügige Förderung durch die Bundesregierung schöpfen. Der auch für Digitales zuständige Minister Andreas Scheuer (CSU) kündigte zur Eröffnung den Start eines Förderprogramms an: Deutschland soll als Standort für die als besonders innovativ geltende Games-Entwicklung international konkurrenzfähig gemacht werden. „Bei uns werden viele Spiele verkauft – insbesondere in Zeiten von Corona – aber leider noch nicht entwickelt“, sagte Scheuer. „Heute startet die zweite Phase des Förderprogramms mit einem schnelleren Verfahren.“ Die EU-Kommission habe ihr Okay für die Millionenförderung gegeben. „Bis 2023 stehen damit jedes Jahr 50 Millionen Euro zur Verfügung.“

Zuletzt hatte es Kritik insbesondere von kleinen Firmen wegen schleppender Antragsbearbeitung gegeben.