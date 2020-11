IW: Coronahilfen fallen zehn Milliarden Euro höher aus

Köln Die November- und Dezemberhilfen des Bundes werden Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln zufolge um zehn Milliarden Euro höher ausfallen als notwendig. Sofern die Hilfen unverändert fortbestehen, erhalten manche von dem Teil-Lockdown betroffenen Betriebe nun mehr Geld als wenn sie geöffnet hätten, sagte IW-Steuerökonom Tobias Hentze am Sonntag. Das gelte aber keinesfalls für alle Unternehmen, so Hentze. „Es gibt natürlich auch Bereiche, die haben hohe Fixkosten – zum Beispiel Kinobetreiber.“ Insgesamt habe die Bundesregierung eher großzügig als knapp kalkuliert.

Firmen, die vom Teil-Lockdown betroffen sind, unterstützt der Bund mit den sogenannten November- und Dezemberhilfen – insgesamt sind dafür derzeit rund 30 Milliarden Euro veranschlagt.