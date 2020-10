Kommunikation: Festnetz-Telefon klingelt seltener

Köln Das Festnetz-Telefon verliert weiter rapide an Bedeutung. Obwohl viele Bürger in Coronazeiten weniger unterwegs sind, sinkt die Gesamtzahl der Sprachminuten über das Festnetztelefon dieses Jahr um neun Prozent im Vergleich zu 2019, wie aus einer in Köln vorgestellten Studie des Branchenverbandes VATM hervorgeht.

Nach Einschätzung des Studienautors Torsten Gerpott wäre der Rückgang ohne die Pandemie noch stärker ausgefallen. Jeden Tag sind es dieses Jahr schätzungsweise nur noch 235 Millionen Festnetzminuten – grob gesagt also drei Minuten pro Kopf. 2013 waren es doppelt so viele.

Mit dem Mobiltelefon wurde hingegen mehr telefoniert (361 Millionen ausgehende Sprachminuten pro Tag, plus fünf Prozent). Besonders gefragt waren zudem Anbieter wie WhatsApp, Skype oder FaceTime – über diese Internetdienste wird in Deutschland laut der Studie inzwischen 213 Millionen Minuten pro Tag telefoniert, also fast so viel wie über das Festnetztelefon. Prozentual gesehen war das ein Plus von neun Prozent.

Noch vor drei Jahren war das Festnetztelefon das am häufigsten gewählte Mittel zum Anrufen, doch schon seit Langem geht es bergab. VATM-Präsident Martin Witt begründete den Trend mit der Bedeutung des Smartphones, das sich daheim automatisch mit dem Festnetz-Internet verbindet. „Es ist bequemer, als an den Festnetzapparat zu gehen.“