Köln Der Spezialchemie-Konzern Lanxess treibt seinen Umbau voran und plant den Ausstieg beim Gemeinschaftsunternehmen Arlanxeo. Der verbleibende 50-Prozent-Anteil an dem Hersteller von synthetischem Kautschuk soll an den Partner Saudi Aramco verkauft werden, teilte der MDax-Konzern mit. Nach Abzug von Schulden soll Lanxess dafür rund 1,4 Mrd. Euro in bar erhalten.