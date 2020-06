Abfall: Verbrauch von Plastik in Corona-Krise gestiegen

Köln /Oldenburg Ob in Gesichtsmasken, Einmalhandschuhen oder als Verpackung für Essen zum Mitnehmen – in der Corona-Krise scheint Plastik ein Comeback zu haben. In der gelben Tonne von Privathaushalten landen seit März etwa zehn Prozent mehr Verpackungsabfälle, teilte das in Köln sitzende Recyclingunternehmen „Der Grüne Punkt“ mit. Auch wenn im Gewerbebereich weniger Müll angefallen sei, habe der Kunststoffmüll damit insgesamt zugenommen. Für Frankfurt verzeichnete die städtische Müllentsorgung FES im März und April etwa elf Prozent mehr als in den Vorjahresmonaten.

Auch in Oldenburg war im April­ und Mai ein stärkerer Anstieg bei Verpackungsabfällen zu verzeichnen – allerdings unter zehn Prozent, sagte Burkhard Heine, Geschäftsführer der Heine GmbH & Co KG, auf NWZ-Nachfrage.

