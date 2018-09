Köln /Oldenburg Mit einem neuen Konzept ist am Mittwoch in Köln die Photokina als weltgrößte Fotomesse an den Start gegangen. In den Fokus rückt der neue Megatrend Künstliche Intelligenz.

Diese habe für den Fotografen viele Vorteile, betonte der Photoindustrie-Verband. So könne der Ort einer Aufnahme auch ohne GPS-Positionsdaten erkannt werden, fehlende Bildbereiche würden ergänzt, Verwacklungen herausgerechnet.

In einem sich angesichts des Siegeszugs der Smartphones stark wandelnden Markt schrumpfen indes die Absätze für Digitalkameras weiter. 2018 werden voraussichtlich 2,35 Millionen Kameras verkauft – ein Rückgang um zwölf Prozent.

Zeigt Neuheiten auf der Photokina: Cewe-Chef Dr. Christian Friege

Die Photokina will sich vor diesem Hintergrund inhaltlich neu ausrichten und auch für die jüngere Zielgruppe attraktiver werden. Die Fachmesse wird von sechs auf vier Tage verkürzt und ab sofort jährlich ausgerichtet – statt wie bisher nur alle zwei Jahre. Die Koelnmesse rechnet mit 812 Ausstellern aus 66 Ländern – 2016 waren es knapp 1000 Anbieter aus 40 Ländern.

Stark vertreten auf der Photokina ist wie üblich das Oldenburger Foto- und Onlinedruckunternehmen Cewe. Auf 1300 Quadratmetern Fläche wird das „gesamte Produktportfolio gezeigt und viele Neuheiten“, wie Vorstandsvorsitzender Dr. Christian Friege erläuterte. „Die boomende Smartphone-Fotografie auf immer höherem Niveau führt auch zu einer Renaissance der gedruckten Fotos.“ Die Menschen wollten ihre Aufnahmen „nicht auf irgendwelchen Speichermedien oder in Clouds lagern, sondern haptisch erleben.“

Nach dem langen Sommer läuft erfahrungsgemäß bei Cewe gerade das starke saisonal geprägte Geschäft mit der Verarbeitung auf Hochtouren. Neben Fotos geht es in starkem Maße auch um die Gestaltung individueller Produkte – wie das Fotobuch, das jetzt „auf Kommando“ neue Technologien wie Gesichtserkennung, Sprachsteuerung und künstliche Intelligenz verwende. Die Oldenburger hätten „den Anspruch, Innovationsführer zu sein“,hieß es.

Weiteres aktuelles Beispiel: „Hexxas“ sollen eine neue Art der Wandgestaltung ermöglichen. Die sechseckigen Fotokacheln lassen sich per Magnetbefestigung beliebig an der Wand anordnen. Der Cewe-Chef sagt stolz: „Die Hexxas sind eine Erfindung unserer Mitarbeiter.“ Man habe „keine Innovationsabteilung, sondern ermutigen unsere Kollegen, ihre Ideen ins Unternehmen einzubringen.“

Cewe-Experten aus Oldenburg sind auch bei Diskussionsforen auf der Photokina gefragt. Am Mittwoch war Thomas Mehls, Vorstand für Marketing und neue Geschäftsfelder, bei der Talkrunde: „Innovationsprozesse in der Imaging-Industrie – Erfolgsfaktoren und Hindernisse“. Und an diesem Donnerstag spricht Forschungs- und Entwicklungsvorstand Dr. Reiner Fageth bei: „Zukunft Imaging – Wie Bilder denken lernen“.