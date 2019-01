Polizei genießt das größte Vertrauen

Köln Fast alle gesellschaftlichen Institutionen in Deutschland verlieren in den Augen der Bürger an Vertrauen. Das meiste Vertrauen genießen laut dem RTL/n-tv-Trendbarometer die Polizei (78 Prozent) sowie Universitäten und Ärzte (je 77 Prozent). Zwar hält sich die Polizei noch knapp auf Platz eins der Liste von 26 Institutionen, ist aber gegenüber dem Vorjahr um fünf Prozentpunkte abgerutscht.

Am stärksten zurückgegangen ist das Vertrauen zum Papst (minus 20 Punkte), zur katholischen (minus 9) und zur evangelischen Kirche (minus 10) sowie zur Bundeswehr (minus 13), zu den Schulen (minus 10) und – bei den Erwerbstätigen – zum eigenen Arbeitgeber (minus 9). Lediglich für Unternehmer und Manager gibt es ein Vertrauens-Plus (je 3 Punkte) gegenüber dem Vorjahr. Bei beiden war allerdings das Image im Vorjahr stark eingebrochen.