Telefónica will 5G-Versteigerung stoppen

Köln Die für März geplante Versteigerung von Frequenzen für den neuen ultraschnellen Mobilfunkstandard 5G ist in Gefahr. Der Mobilfunkkonzern Telefónica (O2) hat beim Verwaltungsgericht Köln einen Eilantrag eingereicht, durch den die Frequenzauktion bis zur Entscheidung über seine bereits im Dezember eingereichte Klage gegen die Vergabe- und Auktionsregeln aufgeschoben werden soll. „Wenn die Kammer der Klage nachkommt, dann kann keine Versteigerung stattfinden“, so eine Gerichtssprecherin. Wie lange der Aufschub dann dauern könne, lasse sich noch nicht sagen. Mit der Klage wehrt sich Telefónica gegen Auflagen zur Versorgung in der Fläche.