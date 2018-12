Toyota zahlt nicht mehr für DUH

Köln Der Autobauer Toyota beendet seine langjährige Zusammenarbeit mit der Deutschen Umwelthilfe (DUH), sagte ein Sprecher in Köln am Dienstag. Toyota habe noch bei einem Projekt zu Hybrid-Taxis mit der Umwelthilfe zusammengearbeitet. Das Projekt laufe nun aus. Toyota habe über das Projekt noch einen „niedrigen fünfstelligen Betrag“ zur Finanzierung der Umwelthilfe beigetragen, sagte der Sprecher. „Wir haben nie etwas gegen den Diesel getan.“ Die DUH hat mit Klagen schon in etlichen deutschen Städten Diesel-Fahrverbote durchgesetzt.