TÜV Rheinland hat mehr zu tun

Köln Gesetzliche Vorschriften und der Wunsch nach Sicherheit haben dem TÜV Rheinland bessere Geschäfte beschert. Der Konzernumsatz sei 2018 um 1,3 Prozent auf 1,998 Milliarden Euro gewachsen, teilte die Prüfgesellschaft am Dienstag in Köln mit. Zugleich wuchs der Gewinn. „2018 war ein gutes Jahr, wir sind gesund gewachsen“, sagte Konzernchef Michael Fübi. Bekannt wurde der TÜV vor allem durch die Auto-Hauptuntersuchung. Die Einnahmen aus Prüfungen im In- und Ausland machen aber nur noch 15 Prozent des Umsatzes aus.