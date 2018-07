So prächtige Trauben wie auf dem Archivbild erwartet man auf Schloß Rattey (Mecklenburg-Vorpommern) auch in diesem Jahr. Das Weingut geht von einer „traumhaften Ernte“ aus, wie der Leiter Stefan Schmidt sagt. Er rechnet mit 25 000 Litern Wein – drei Mal so viel wie im verregneten Jahr 2017. Der Mecklenburger Landwein wird in Restaurants ausgeschenkt und im Gutsladen verkauft, außerdem im Internet sowie über Weinhändler und Spezialitätenläden von Lübeck bis Usedom vertrieben.dpa:BILD: