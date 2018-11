Experten sind zuversichtlich, dass der Jobmotor auch im November weiter rundläuft, wenn auch zuletzt erwartungsgemäß mit etwas weniger Drehzahl. Der auslaufende Herbstaufschwung und die gute Konjunktur im Land haben die Zahl der Arbeitslosen weiter sinken lassen. Das berichten Volkswirte deutscher Großbanken in einer Umfrage. Mit Spannung wird daher die Veröffentlichung der Arbeitsmarktzahlen am Donnerstag, 29. November, erwartet.

Regionaler Ausblick

Auch die regionalen Agenturen legen an diesem Tag ihre Berichte vor. Und häufig liegen die Zahlen sogar über dem Bundesdurchschnitt. Allerdings könnte es in vom Tourismus geprägten Regionen demnächst wieder stärkere Abweichungen geben. Denn die spätherbstliche Witterung geht mit dem üblichen Stellenabbau in Außenberufen einher, was den Abbau der Arbeitslosigkeit im November und den Folgemonaten für gewöhnlich etwas bremst.

In Feierlaune

Viel zu feiern gibt es an diesem Freitag, 30. November, im Rasta Dome in Vechta. Dort wird wie jedes Jahr im festlichen Rahmen mit Hunderten geladenen Gästen der Unternehmerpreis des Oldenburger Münsterlandes vergeben. Zur Vergabe stehen die Preise „Existenzgründer des Jahres“, „Unternehmer des Jahres“, „Unternehmerisches Lebenswerk“ sowie der „Innovationspreis des Oldenburger Münsterlandes“.

Was diese Woche

wichtig wird