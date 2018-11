Es ist ziemlich genau 45 Jahre her, dass in Deutschland schon einmal intensiv über Fahrverbote diskutiert wurde. Am 25. November 1973, einem Sonntag, herrschte auf den Autobahnen und Straßen der Republik gähnende Leere und eine ungewöhnliche Stille. Die Bundesregierung hatte im Zuge der Ölkrise erstmals in der Geschichte des Landes ein bundesweites Fahrverbot an vier Sonntagen angeordnet.

Reagierten die meisten Bürger damals ziemlich gelassen etwa mit Fahrradtouren auf Autobahnen auf das Fahrverbot, ist in der aktuellen Diskussion über Diesel-Fahrverbote in Städten von Gelassenheit wenig zu spüren. Und ein schnelles Ende ist – anders als 1973 – auch nicht in Sicht. Nachdem in der vergangenen Woche das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen die Einrichtung einer Diesel-Fahrverbotszone in Essen inklusive Teilen der A 40 angeordnet hatte, beschäftigt sich das Verwaltungsgericht Wiesbaden an diesem Mittwoch mit möglichen Fahrverboten im hessischen Darmstadt.

Ebenfalls wenig gelassen dürfte der erst seit wenigen Wochen amtierende Thyssen-Krupp-Chef Guido Kerkhoff seiner ersten Bilanzvorlage am Mittwoch entgegensehen. Bereits zweimal hatte er die Prognose des Industriekonzerns für das Geschäftsjahr nach unten korrigieren müssen. Und ein wirklicher Ausweg aus der Misere ist nicht erkennbar. Oder wie Thomas Hechtfischer von der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz (DSW) die Lage zusammenfasst: „Zahlen schlecht, Aussichten unklar“.

Was diese Woche

wichtig wird