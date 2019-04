Konflikt um Berliner S-Bahn

Züge der Berliner-S-Bahn im Bahnhof Ostkreuz: Gewerkschafter haben vor einer Zerschlagung des Berliner S-Bahnverkehrs und einem Wegfall von Arbeitsplätzen gewarnt. Zahlreiche Menschen protestierten dazu am Samstag in Berlin. Hintergrund ist die bis 2021 geplante Ausschreibung von Beschaffung, Instandhaltung und Betrieb der S-Bahn. Es geht laut Senat speziell um die Teilnetze Stadtbahn und Nord-Süd. Bisher liegt alles bei einer Tochter der Bahn AG. Die Gewerkschafter wollen, dass der S-Bahn-Verkehr in einer Hand bleibt.dpa-BILD: