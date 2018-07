Kabeljau-Fischern drohen deutliche Einschnitte

Kopenhagen Den Kabeljau-Fischern an der Nordsee drohen 2019 deutliche Einschnitte. Der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) empfiehlt in seiner neusten Analyse, die Fangquote für 2019 um fast die Hälfte zu kürzen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) forderte am Donnerstag, die EU-Fischereiminister müssten bei Festlegung der Fangbeschränkungen „endlich den wissenschaftlichen Gutachten folgen“.

Die Empfehlung des ICES ist nicht bindend. Letztlich legt der EU-Ministerrat die Fangquoten im Oktober fest. Die ICES-Analyse dient dafür jedoch als Grundlage. Nach Empfehlung der Spezialisten sollten in Nordsee, östlichem englischen Kanal und Skagerrak im kommenden Jahr nur noch 28 000 Tonnen Kabeljau gefangen werden. Zuletzt waren 53 000 Tonnen erlaubt.