Lego kauft Legoland und Heide-Park

Kopenhagen Die Familie des Lego-Gründers Ole Kirk Kristiansen will die Legoland-Freizeitparks zurückkaufen. Gemeinsam mit zwei weiteren Investoren sei ein Übernahmeangebot für den britischen Betreiber Merlin Entertainments abgegeben worden, gab die von den Nachfahren des Spielklötzchen-Erfinders kontrollierte Hauptaktionärsgesellschaft Kirkbi am Freitag bekannt. Merlin besitzt noch zahlreiche weitere Freizeitattraktionen, etwa das berühmte Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds in Berlin und den Heide-Park Soltau.

Das Angebot beläuft sich auf 4,77 Milliarden Britische Pfund (5,3 Milliarden Euro). Merlin teilte mit, man halte die Verkaufsbedingungen für fair und angemessen. Deshalb empfehle man den Anteilseignern, dem Kauf zuzustimmen. Die damaligen vier Legoland-Parks wurden 2005 an Merlin verkauft. Heute gibt es acht Legoland-Parks in aller Welt.