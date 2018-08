Maersk spürt teuren Treibstoff

Kopenhagen /Wilhelmshaven Hohe Treibstoffpreise drücken das Geschäft beim weltgrößten Schifffahrtskonzern Maersk. Unter dem Strich fuhr das Unternehmen im ersten Halbjahr zwar einen Gewinn von 2,79 Milliarden US-Dollar (2,45 Mrd. Euro) ein. Dieser wurde aber stark etwa vom Verkauf der Öl-Sparte nach oben getrieben. Verkäufe herausgerechnet steckt Maersk tief in den roten Zahlen: Der Verlust der verbleibenden Geschäftsbereiche stieg im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum deutlich um mehr als das Doppelte – von 114 Millionen auf 305 Millionen Dollar.

Die Profitabilität sei durch die hohen Bunkerpreise „auf einem unbefriedigenden Niveau“, sagte Unternehmenschef Søren Skou am Freitag mit Blick auf Treibstoff. Der höhere Ölpreis koste Maersk binnen eines Jahres eine Milliarde US-Dollar.

Zugleich steigerte der Reederei-Riese seinen Umsatz deutlich um rund ein Viertel auf 18,76 Milliarden Dollar. Dazu trug vor allem die Übernahme der Reederei Hamburg Süd bei. Die Integration laufe gut. Maersk ist auch an Hafenaktivitäten beteiligt, so auch in Wilhelmshaven.