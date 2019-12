Kostenrahmen bei Weitem gesprengt

Frage: Frau Lambrecht, die Bundesregierung wird die betroffenen Kunden von Thomas Cook entschädigen. Warum springt jetzt der Bund ein?

Lambrecht: Die Kundinnen und Kunden von Thomas Cook haben darauf vertraut, dass ihre Vorauszahlungen gegen Insolvenz abgesichert sind. Wir möchten sie nun nicht im Regen stehen lassen. Der Fall wirft eine Vielzahl von schwierigen Rechtsfragen auf. Um den Kundinnen und Kunden langwierige Klageverfahren zu ersparen und sie in ihrem Vertrauen zu schützen, wird die Bundesregierung die ausstehenden Differenzbeträge übernehmen.

Frage: Muss die Regierung jetzt dafür teuer bezahlen, dass sie bei der Umsetzung der EU-Richtlinie für die Versicherung von Pauschalreisen zu kurz gegriffen hat?

Lambrecht: Bei der Umsetzung der Pauschalreiserichtlinie war ein solcher Fall, wie er jetzt eingetreten ist, nicht vorhersehbar. Der größte bis dato eingetretene Versicherungsschaden betrug circa 30 Millionen Euro. Die Thomas-Cook-Pleite sprengt diesen Rahmen bei Weitem.

Frage: Droht nicht dennoch eine Prozesslawine?

Lambrecht: Auch um eine Prozesslawine zu vermeiden, haben wir uns entschlossen, hier zu helfen. Um eine Vielzahl von komplizierten und langwierigen Prozessen zu vermeiden, wird die Bundesregierung den Kunden anbieten, ihnen die Differenz zwischen ihrer Zahlung und dem, was sie von der Versicherung erhalten, auszugleichen. Die Kunden müssen im Gegenzug ihre verbleibenden Forderungen an den Bund abtreten. Der Bund wird diese Ansprüche dann aus einer Hand verfolgen. Mit dieser Lösung vermeiden wir horrende Verfahrenskosten und sorgen dafür, dass der Schaden für den Steuerzahler so gering wie möglich ausfällt.

Frage: Wie können Geschädigte jetzt ihre Ansprüche geltend machen?

Lambrecht: Die Kundinnen und Kunden müssen aktuell selbst nicht aktiv werden. Die Bundesregierung wird Anfang 2020 über alle weiteren Schritte informieren. Eins ist sicher: Für die Abwicklung und Auszahlung an die Kunden soll ein möglichst einfaches und kostenfreies Verfahren bereitgestellt werden.