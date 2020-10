Arcelor schließt Stahlwerk in Polen

Krakau /Bremen Der weltgrößte Stahlkonzern Arcelor Mittal stellt die Produktion in seinem Werk im polnischen Krakau ein. Der Betrieb des Hochofens und des Stahlwerks würden bereits im Oktober heruntergefahren, wurde angekündigt. „Der Stahlsektor in der EU wurde von der Pandemie stark getroffen, die gesamte stahlverarbeitende Industrie hat ihre Aktivitäten zurückgefahren“, hieß es. Arcelor-Mittal hat u.a. auch ein Stahlwerk in Bremen.