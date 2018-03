Absolut paralleles Arbeiten war am Dienstag in Hamburg gefragt: Fünf Autokräne und ein Schiffskran balancierten im Baakenhafen ein 125 Tonnen schweres Stahlrohr. Der sogenannte Düker, rund 90 Meter lang, ist Teil einer neuen Fernwärmeleitung, die in der Hafencity verlegt wird. Die Fernwärmetrasse soll im September fertig sein.dpa-BILD: