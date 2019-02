Kreuzfahrt-Riese verlässt Baudock der Meyer Werft

Erstes Manöver erfolgreich absolviert: Das Kreuzfahrtschiff „Spectrum of the Seas“ ist am Montagabend auf der Papenburger Meyer Werft erfolgreich aus dem Baudock in den Werfthafen gezogen worden. Dort sollen in den nächsten Wochen noch zahlreiche Arbeiten für den Innenausbau vollendet werden. Die Überführung über die Ems in die Nordsee ist für Mitte März geplant. Die „Spectrum of the Seas“ wurde für asiatische Gäste entworfen und verfügt über mehr als 4200 Plätze. An Bord können die Reisenden unter anderem Autoscooter fahren.dpa-BILD: