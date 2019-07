Insolvenzverfahren bei Loewe eröffnet

Kronach Das Amtsgericht Coburg hat am Montag das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Fernsehherstellers Loewe eröffnet. Zugleich wurde Rechtsanwalt Rüdiger Weiß offiziell zum Insolvenzverwalter bestellt, wie ein Sprecher des Gerichts mitteilte. Loewe hat nach jahrelanger Krise den Betrieb eingestellt. Der Großteil der mehr als 400 Mitarbeiter ist freigestellt. Laut Rüdiger Weiß verbleibt eine Kernmannschaft von zehn bis 15 Mitarbeitern an Bord, die in den kommenden Monaten nach einem Investor suchen wird.