Gastronomie: Erste Gaststätten im Land wieder geöffnet

Kühlungsborn /Berlin Als bundesweite Vorreiter in der Corona-Krise haben Restaurants in Mecklenburg-Vorpommern seit Samstag wieder geöffnet. „Ich sehe viele Kollegen, die aufatmen und Gäste, die zufrieden sind“, sagte der Präsident des regionalen Branchenverbands Dehoga MV, Lars Schwarz. Dieser Tag sei ein Lichtblick nach schwerer Zeit mit noch nicht kalkulierbaren Verlusten in Höhe von vielen Millionen Euro. Am Sonntag ging er davon aus, dass etwa ein Drittel der landesweit rund 5000 Betriebe mit ihren 55 000 Mitarbeitern die Möglichkeit zur Öffnung nutzten.

Vor allem dort, wo Tagestouristen unterwegs waren, sei „Bewegung drin“ gewesen. Auch Stammkunden seien vielerorts erschienen. Dort, wo das Geschäft auf Urlauber ausgerichtet sei, hätten viele Restaurants noch geschlossen, sagte er. Urlauber aus anderen Bundesländern dürfen erst am 25. Mai wieder nach Mecklenburg-Vorpommern reisen.

Der Tourismus zählt zu den am stärksten von den Beschränkungen betroffenen Branchen. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga rechnet trotz inzwischen beschlossener Lockerungen mit weiteren Umsatzverlusten. Nach Schätzung des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) sind in der Gesamtbranche inklusive des Gastgewerbes bis zu einer Million Menschen von Arbeitslosigkeit bedroht. „Rund 70 Prozent erhalten jetzt schon Kurzarbeitergeld“, sagte BTW-Präsident Michael Frenzel der „Welt am Sonntag“.

Die wirtschaftliche Lage der Branche habe sich katastrophal verschärft. „Nicht nur verlieren wir fast elf Milliarden Euro Umsatz bis Mitte Juni. Verschärfend kommt dazu, dass weitere drei bis vier Milliarden Euro Rückerstattungsansprüche von Kunden geltend gemacht werden“, sagte Frenzel. „Wir dürfen den drohenden Kollaps der Branche nicht hinnehmen.“ Laut Umfragen des Verbands unter knapp 11 000 Reisebüros und 2300 Veranstaltern sähen sich kurz- und mittelfristig zwei Drittel der Unternehmen von Insolvenz bedroht.

In Mecklenburg-Vorpommern hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montag die Möglichkeit der Öffnung von Restaurants für Einwohner des Landes verkündet. Die extrem niedrige Infektionsrate im Nordosten bot ihr dazu die Gelegenheit. Spätestens zu Pfingsten werden nach Branchenschätzungen alle aufmachen, denn dann dürfen Gäste aus den anderen Bundesländern wieder nach Mecklenburg-Vorpommern kommen.

„Die Ankündigung kam überraschend – auch für unsere Großhändler“, sagte Gastwirt Peter Weide vom Restaurant Vielmeer im Ostseebad Kühlungsborn. Diese hätten ihre Mitarbeiter erst aus der Kurzarbeit holen müssen. Das hat für sein Restaurant mit 27 Mitarbeitern zur Folge, dass die Speisekarte auf wenige Gerichte reduziert ist. Die Stimmung unter den maximal 80 Gästen sei dennoch gut, sie seien froh, bei dieser Atmosphäre in der Sonne sitzen zu können. „Dann muss es zum Muttertag halt Currywurst und Flammkuchen geben“, sagte Weide mit Blick auf Sonntag.

In Sellin auf Rügen ist die gute Stimmung dagegen am Samstag getrübt, „das Wetter spielt nicht mit“, wie Tobias Moritz von der Weinwirtschaft sagt. Nieselregen verhinderte, dass die Gäste die Möglichkeit der Außenwirtschaft in Anspruch nehmen konnten. „Dafür sind wir am Abend innen komplett reserviert.“ Wegen der Abstandsregelung von 1,50 Meter zwischen sich fremden Personen passen nur maximal 30 Gäste anstatt 70 hinein. Zudem werden sie nur bis 21 Uhr im Restaurant sitzen können. Das verlangt die neue Verordnung der Landesregierung.

Auch in anderen Bundesländern fiebern viele Gastwirte der Wiedereröffnung entgegen. In Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ist es an diesem Montag soweit. In Berlin wird der 15. Mai angepeilt. In Bayern dürfen Restaurants ihre Außenbereiche am 18. Mai wieder öffnen.