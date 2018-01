Künstliche Intelligenz gegen menschliches Gehirn

Wer entscheidet die Partie Scrabble für sich? Roboter oder Mensch? Noch bis einschließlich diesen Freitag, 12. Januar, können sich Besucher der Technik-Messe CES in Las Vegas mit dem Companion-Roboter des Indus­trial Technology Research Institute (Bild) messen. Unter anderem werden auf der CES Innovationen in Sachen Mobilität gezeigt. Unterdessen hat ein Stromausfall die Messe am späten Mittwochabend (Ortszeit) teilweise lahmgelegt, Grund dafür war heftiger Regen.

