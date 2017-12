Zwei Küstenschutzboote für Saudi-Arabien sind am Donnerstag im Hafen von Mukran bei Sassnitz (Mecklenburg-Vorpommern) auf ein Transportschiff verladen worden. Die Bremer Lürssen-Gruppe, zu der die Wolgaster Werft gehört, hatte den milliardenschweren Auftrag für den Bau einer Flotte neuer saudischer Patrouillenboote erhalten und 2015 mit dem Bau begonnen. Die Auslieferung der Boote an Saudi-Arabien, das international wegen Verstößen gegen Bürger- und Menschenrechte in der Kritik steht, ist umstritten.

dpa-BILD: