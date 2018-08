Laaber /Braunschweig Die Firma Seidl aus Laaber bei Regensburg ruft elf Kürbiskern-Produkte wegen möglicher Gesundheitsgefahren zurück. Dies teilte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Braunschweig am Donnerstag mit. Grund für den Rückruf sind Glassplitter, die ein belieferter Kunde in fünf Tonnen Rohware gefunden habe. Dem Unternehmen nach ist es unwahrscheinlich, dass Splitter verarbeitet wurden, weil die Kürbiskerne kleiner seien und die Glassplitter bei der Qualitätskontrolle, etwa mit dem Sieb, aufgefallen wären. Die Produkte werden auch in Niedersachsen vertrieben. Betroffen sind unter anderem die Produkte: Kürbiskerne Chili in Runddose, Backmischung Brot, Kürbiskerne Vollmilch und Schokoherz Zartbitter kernig fruchtig.