Kritik Aus Cloppenburg: Kreislandvolk ist gegen Vorschrift für Rote Gebiete

Landkreis Cloppenburg Fast der gesamte Landkreis Cloppenburg ist als Rotes Gebiet im Zusammenhang mit der Düngeverordnung ausgewiesen. Zur Ausweisung von mit Nitrat belasteten Gebieten soll jetzt eine Verwaltungsvorschrift erlassen werden, gegen die sich auch der Kreislandvolkverband Cloppenburg stemmt.

Zum einen seien die Anforderungen an die Messstellen zu ungenau, sagt Bernd Suilmann, Geschäftsführer des Kreislandvolkverbandes Cloppenburg. Außerdem ist die Dichte der Stellen je 50 Quadratkilometer unzureichend. „Der Bezug zur Fläche fehlt, es wird pauschal verfahren“, so Suilmann. Auf den Flächen, die als Rote Gebiete ausgewiesen sind, darf etwa 20 Prozent weniger Dünger aufgebracht werden. „Das sind große Einschränkungen für die Landwirte“, so Suilmann.