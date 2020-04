Coronavirus: Endlich wieder einkaufen

Landkreis /Delmenhorst Die Wildeshauser Innenstadt lebt wieder. Das konnte am Montag in der Kreisstadt beobachtet werden. Im Laufe des Vormittags füllte sich die Einkaufsmeile Wester- und Huntestraße zusehends. Teilweise waren die Ein- und Ausgänge getrennt, vor einigen Läden standen Kunden an, weil nur eine bestimmte Anzahl eingelassen wurde. Hier und da waren Verkäuferinnen und Kunden mit Masken zu beobachten. Hinweisschilder gab es an jeder Ladentür, Desinfektionsspray stand in einigen Geschäften ebenfalls bereit. Es gab Aussagen in beide Richtungen, ob es richtig ist, angesichts der Corona-Pandemie die Geschäfte jetzt schon wieder zu öffnen.

„Es ist gut angelaufen“, sagte Rita Antons von „Schuh-Mann“. Auch Nasmi Alkanat, Inhaber der „Baute“-Bekleidungsgeschäfte, war guter Dinge: „Wir hoffen, dass die Kunden auch wieder bei uns kaufen und nicht nur im Internet.“ In den vergangenen Wochen hätten die Bürger sehen können, wie tot eine Innenstadt ohne Einzelhandel sei.

Auch in Delmenhorst sind viele Geschäfte wieder geöffnet. Über eine „volle Bude“ freute sich zum Beispiel Christian Wüstner von „Game­ground“. Wobei „voll“ in dem Fall heißt: „Wir lassen immer nur drei Personen in unseren Laden.“ Er erlebte die Wiedereröffnung positiv, es gab „kein Gemurre“ wegen der Regeln und möglichen Wartezeiten. Auch Andreas Otto vom Spielwarengeschäft „Carl Otto“ beobachtete, dass sich die Kunden an die Regeln halten – zum Beispiel musste sich jeder einen Korb nehmen. „Wir haben einen Mitarbeiter abgestellt, um das zu kontrollieren, aber das war gar nicht nötig.“

Auch in Ganderkesee zeigten sich Ladeninhaber und Kunden in der Freude über endlich wieder geöffnete Geschäfte vereint. In den inhabergeführten Läden in und um die Rathausstraße herum herrschte geschäftiges Treiben, jedoch kein überwältigender Ansturm. „Wir sind aber gut zufrieden“, gab Wilm Denker, Inhaber des Schuhhauses Denker, die Stimmung der Gewerbetreibenden wieder.

Im westlichen Teil des Kreises machten ebenfalls einige Einzelhändler wieder auf. Nur teilweise wurden Masken getragen, auf das Abstandhalten wurde dagegen großen Wert gelegt. Raumausstatterin Erna Hollje (Wardenburg) erinnerte sich und ihre Kundschaft mit einem prophylaktisch auf 1,50 Meter ausgeklappten Zollstock an den Mindestabstand.