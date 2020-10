Landwirtschaft: „Die größte Krise seit Jahrzehnten“

Frage: Klimawandel, Extremwetter und Dürrejahre mit Ernteausfällen, Corona-Pandemie und jetzt noch die Afrikanische Schweinepest – wie hart treffen die Landwirtschaft diese schweren Krisen?

Rukwied: Die Schweinehaltung befindet sich in der größten Krise seit Jahrzehnten. Die coronabedingten Ausfälle bei Schlachtungen sind verheerend, die Afrikanische Schweinepest breitet sich immer weiter aus, die Schlacht- und Ferkelpreise sind im freien Fall. Wenn wir hier nicht schnell eine Lösung finden, werden wir vermutlich viele Betriebe verlieren. Die Ställe laufen voll und die Bauern wissen nicht wohin mit den Tieren. Außerdem machen unsere Bauern mit jedem Tier, das sie verkaufen, massiven Verlust. Das kann so nicht weitergehen! In den letzten zehn Jahren haben mehr als die Hälfte der Ferkelerzeuger in Deutschland ihre Betriebe geschlossen. Diesen Trend müssen wir stoppen.