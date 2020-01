Las Vegas Die wohl weltweit wichtigste Technologie-Messe CES in Las Vegas steht im Jahr der US-Präsidentenwahl verstärkt im Zeichen der Politik. Für besonderes Aufsehen sorgt ein Auftritt von Präsidententochter Ivanka Trump, die am ersten Messetag an diesem Dienstag über die Zukunft der Arbeit sprechen will.

Der Termin mit Trump, die als „Beraterin des Weißen Hauses“ auftritt, löste Debatten aus. So kritisierte die bekannte Branchenanalystin Carolina Milanesi, in der Industrie gebe es viele Frauen, die viel besser qualifiziert seien, über die Veränderungen der Arbeitswelt durch Technologie zu sprechen.

Außerdem rückt das Thema Datenschutz durch eine Diskussionsrunde mit den Verantwortlichen von Facebook und Apple mehr als sonst in den Vordergrund. Die Podiumsdiskussion markiert zugleich das erste Mal seit vielen Jahren, dass Apple offiziell an einem CES-Termin teilnimmt – auch wenn es nur darum ging, die zuständige Top-Managerin Jane Horvath nach Las Vegas zu schicken.

Hauptsächlich geht es aber bis Freitag wie gewohnt um Technik wie Sprachassistenten, Roboterautos, Fernseher mit besonders scharfem Bild und Geräte für das vernetzte Zuhause. So präsentiert der koreanische Elektronikriese Samsung in Las Vegas etwa einen praktisch randlosen Fernseher. Durch aufwendiges Verlagern von Displaytechnik hinter den Schirm bestehen bei Samsungs auf CES vorgestellter Fernseher-Serie Q950 rund 99 Prozent der Vorderseite aus Pixeln- und damit aus TV-Bild.

Eine fortlaufende Rivalität ist der Wettlauf zwischen Amazon und Google, ihre Sprachassistenten in möglichst viele Geräte zu bringen. Unter den ungewöhnlicheren Erfindungen 2020 ist ein Duschkopf mit eingebautem Lautsprecher, der Amazons Alexa-Software unterstützt.

Auch im Kinderzimmer hält smarte Technologie immer mehr Einzug. So zeigt Procter & Gamble mit „Lumi“ eine digitalisierte Pampers inklusive Windelsensor, Webcam und App. Eltern könnten damit das Verhalten und die Bewegungen des Babys jederzeit analysieren.

Die CES, die am Montag mit ersten Presseterminen gestartet ist, ist zuletzt auch immer zu einer Automesse geworden. Diesmal will unter anderem Daimler-Chef Ola Källenius ein Konzeptfahrzeug vorstellen. Der chinesische Hersteller Byton bringt die Serienversion seines ersten Modells M-Byte mit einem riesigen Display im Cockpit mit nach Las Vegas. Die Firma Fisker präsentiert einen SUV mit Solarzellen im Dach und einem Innenraum aus Recycling-Materialien. Die Solarzellen im Dach sollen pro Jahr bis zu 1600 zusätzliche Kilometer ermöglichen, sagte Firmenchef Henrik Fisker.