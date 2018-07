Binnenschifffahrt leidet unter Wassermangel

Lauenburg Die extreme Trockenheit der vergangenen Wochen stellt die Binnenschifffahrt im Norden vor Probleme. Die Fahrrinnentiefe der Elbe zwischen Dömitz und Hitzacker sei seit Tagen so gering, dass Binnenschifffahrt dort nicht mehr möglich sei, sagte der Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Lauenburg, Tilman Treber, am Freitag. In dem betroffenen Gebiet hatten sich in den vergangenen Tagen bereits mehrere Sportboote festgefahren und mussten von Mitarbeitern des WSA befreit werden.

Auf dem Elbe-Lübeck-Kanal zwischen Lübeck und Lauenburg müssen sich Sportbootfahrer auf längere Wartezeiten vor den Schleusen einstellen. Dort werden Boote nur noch gebündelt geschleust. So solle verhindert werden, dass bei Schleusungen zu viel Wasser abfließt.