Leer Die diesjährige Messe „Ostfriesland-Schau“ findet vom 29. September bis 3. Oktober in Leer statt, auf dem Ausstellungsgelände an der Industriestraße. Die Schau wird am Samstag, 29. September, um 11 Uhr in der Ausstellungsgaststätte eröffnet. Dazu werde auch Landes-Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) erwartet, teilte die Stadt mit.