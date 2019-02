Brücke in Leer wegen Warnstreiks dicht

Leer /Bremen Wartezeiten, Verkehrsbehinderungen und andere Einschränkungen: Einen Tag vor der nächsten Tarifrunde im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft „Verdi“ ihren Druck erhöht. Den Bundesländern warf sie eine völlig unzureichende Haltung vor. „Was bis jetzt von der Arbeitgeberseite gekommen ist, verdient die Note ungenügend“, sagte „Verdi“-Chef Frank Bsirske am Mittwoch bei einer Kundgebung in Bremen.

In Leer hatte der Warnstreik schon am frühen Morgen zu Verkehrsbehinderungen geführt. Dort blieb die Jann-Berghaus-Brücke über die Ems hochgeklappt, weil Brückenwärter sich am Warnstreik beteiligten. Während die rund 9000 Autofahrer, die die Brücke täglich passieren, über den Emstunnel ausweichen konnten, war die Lage für Radfahrer und Fußgänger deutlich schwieriger.