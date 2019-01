Leer Die unternehmerische Neuausrichtung bei Bünting zeigt Wirkung. Nach schwierigen Jahren konnte die Leeraner Unternehmensgruppe (u.a. Combi, Famila) 2018 wieder Gewinne verbuchen. „Wir sind grundsätzlich wieder in den schwarzen Zahlen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Markus Buntz am Dienstag. „Und zwar deutlich“, fügte er an, ohne schon genaue Zahlen zu nennen.

Für 2016 hatte in der Bilanz von Bünting noch ein Minus von 19,6 Millionen Euro gestanden. 2017 habe das Unternehmen den Verlust bereits auf 2,9 Millionen Euro verringern können, sagte Buntz. Operativ, also beim Betriebsergebnis, habe die Leeraner Handelsgruppe bereits 2017 bei einem Plus von 9,7 Millionen Euro gestanden (2016: 4,9 Millionen).

Buntz betonte, dass diese Entwicklung „kein Zufallsprodukt“ sei, sondern vielmehr zeige, „dass wir die richtigen Veränderungen im Zuge der Neuausrichtung vorgenommen haben“. Bünting hatte sich in den vergangenen Jahren u.a. auf sein Kerngeschäft, den Lebensmitteleinzelhandel, konzentriert. Das Unternehmen hat massiv in den Umbau und die Modernisierung seiner Märkte investiert. Der Einkauf wurde mit der Gründung der Retail Trade Group (RTG) neu organisiert. Zudem hatte Bünting nach der Übernahme von weit über 100 Minipreis-, Jibi- und Coma-Verbrauchermärkten einige dieser Standorte geschlossen und die Personalkosten gesenkt. Auch wegen dieser Maßnahmen war der Umsatz zuletzt auf rund 1,6 Milliarden Euro (von in Spitzenzeiten rund zwei Milliarden) und die Zahl der Mitarbeiter auf aktuell rund 13 000 (von einst mehr als 14 000) gesunken.

Für das laufende Jahr kündigte Buntz nun eine „Gegenbewegung“ an. Bünting wolle wieder „auf Expansion“ setzen und sowohl im Kernvertriebsgebiet als auch an den Rändern neue Märkte eröffnen. Details zur Anzahl und möglichen Standorten nannte er allerdings nicht.

Auch der Umbauprozess in den Märkten soll 2019 fortgesetzt werden. Mehr als 100 der rund 200 Combi- und Famila-Märkte seien bereits modernisiert worden, sagte er: „Das Gros ist absolviert.“ Dennoch sei auch in diesem ein „großer zweistelliger Millionenbetrag“ für Investitionen vorgesehen. Unter anderen steht für 2019 etwa der Umbau des größten Marktes, Famila im Einkaufsland Wechloy, an.

Weiter vorangetrieben werden soll auch die Verzahnung des E-Commerce-Geschäfts mit dem stationären Geschäft. „Das wird aus meiner Sicht das Zukunftsmodell“, sagte Buntz. Bereits im Oktober 2018 war die neu geschaffene Plattform „Combi.de“ an den Start gegangen, über die Kunden online einkaufen können.

Weiterer Schwerpunkt sei das Thema Digitalisierung. So setzt Bünting etwa auf ein automatisiertes System in der Disposition, das dafür sorgen soll, dass die Ware auch immer zur richtigen Zeit im Regal steht. Zudem führt die Handelsgruppe zurzeit eine neue Kassen-Software ein. Diese soll auch „Self-Scanning“ (Scannen der Waren am Regal) und „Self-Checkout“ (Selbstbedienungskassen) ermöglichen. Erste Tests hierzu plant Bünting 2019 in Märkten in Oldenburg (Ammerländer Heerstraße bzw. Famila Wechloy).