„Hurricane“-Fans vertilgen Bananen

Leer Die Leeraner Handelsgruppe Bünting war auf dem „Hurricane“-Festival Ende Juni in Scheeßel mit einem Combi-Supermarkt vertreten. Dort ergaben sich interessante Zahlen, wie die „Ostfriesen-Zeitung“ berichtete. So seien an den drei Festival-Tagen 100 000 Dosen Bier und Bier-Mixgetränke verkauft worden. Zur Kühlung nutzten die Besucher 25 Tonnen Eiswürfel. Laut einer Bünting-Sprecherin gab es ein Produkt, mit dessen Großabsatz man so nicht gerechnet hätte: Es wurden 15 000 Bananen verkauft. Nicht gelaufen seien Gummistiefel.