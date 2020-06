Alte Scheune: Corona-Toter nach Ausbruch im Kreis Leer

Leer /Jheringsfehn Ein 73-Jähriger aus dem Kreisgebiet Leer ist an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben, nachdem er sich bei der Wiedereröffnung des Restaurants „Alte Scheune“ in Jheringsfehn angesteckt hatte. Das teilte der Landkreis am Dienstag auf NWZ-Nachfrage mit. Der Todesfall ist der erste, der mit dem Corona-Ausbruch im Landkreis Leer in Verbindung steht. Kurz nach der Feierlichkeit in Moormerland am 15. Mai wurden mehrere Personen in Ostfriesland positiv auf das Corona-Virus getestet, welche teils stationär in Krankenhäuser aufgenommen werden mussten. Für mehr als 200 Menschen wurde eine häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt fünf Menschen sind im Kreis Leer an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben, 13 sind es in ganz Ostfriesland.

