Leer Nach mehreren schwierigen Jahren und roten Zahlen sieht sich die Leeraner Handelsgruppe Bünting (u.a. Combi, Famila) wieder auf einem guten Weg. „Für 2018 erwarten wir wieder schwarze Zahlen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Markus Buntz am Donnerstag. Die Neuausrichtung des Unternehmens habe erfolgreich gegriffen.

Massive Investitionen

Als Reaktion auf die schwierige Geschäftslage, deren Ursachen u.a. in einem massiven Expansionskurs zwischen 2013 und 2015 sowie einem defizitären Elektronikhandels- und E-Commerce-Geschäft lagen, hatte die Bünting-Führung in den vergangenen Jahren das Unternehmen umfassend umgestaltet. Schwerpunkte waren die Konzentration auf den Lebensmitteleinzelhandel und die Trennung von Geschäftsfeldern, wie den Telepoint-Elektronikmärkten, sowie ein Fokus auf Kundenorientierung. Damit einher gingen auch Programme zur Senkung der Personalkosten und zur Verschlankung der Strukturen sowie massive Investitionen in Märkte und die mehr als 14 000 Mitarbeiter.

Das runderneuerte Ladenkonzept sieht u.a. breite und übersichtlichere Gänge, mehr regionale sowie frisch zubereitete Produkte, einen Wochenmarkt-Charakter aus der Kombination von Bedientheke und Obst- und Gemüseabteilungen sowie eine zunehmende Digitalisierung vor. „Im vergangenen Jahr haben wir bereits mehr als 40 Märkte umgebaut“, sagte Buntz am Donnerstag. 2018 und 2019 soll das neue Marktkonzept auch auf die übrigen der rund 200 Combi- und 20 Famila-Märkte übertragen werden. Buntz sprach von jährlichen Investitionen im zweistelligen Millionenbereich.

Die Umgestaltung habe sich auch schon positiv bemerkbar gemacht, sagte Buntz. Sowohl die Umsatz- als auch die Kundenzahlen seien in den bereits modernisierten Märkten im zweistelligen Prozentbereich gestiegen. „Der Kunde honoriert, was wir tun“, sagte der Vorstandschef.

Auch deshalb ist Buntz zuversichtlich, dass die Handelsgruppe 2018 erstmals seit Jahren wieder schwarze Zahlen schreiben wird. 2015 hatte Bünting beim Konzernergebnis noch ein Minus von 20,3 Millionen Euro eingefahren. Wie aus dem jetzt veröffentlichten Konzernabschluss für 2016 hervorgeht, hatte die Bünting-Gruppe im Folgejahr zwar das operative Ergebnis deutlich von minus 19,8 Millionen auf plus 200 000 Euro verbessern können, unterm Strich stand für 2016 u.a. wegen verschiedener Rückstellungen aber immer noch ein Verlust von 19,6 Millionen Euro in den Büchern. Auch der Umsatz fiel mit 1,94 Milliarden Euro rund zwei Prozent niedriger aus als 2015.

Für das Geschäftsjahr 2017 wollte Buntz noch keine konkreten Zahlen nennen. Er betonte aber, dass sich das Konzernergebnis „deutlich verbessert“ habe, wobei es „wahrscheinlich noch im negativen Bereich“ liegen werde. Das operative Ergebnis habe man stabil halten können.

Buntz kündigte zudem an, dass die Handelsgruppe auch an ihrer Filialstruktur weiter arbeiten werde. Während im Kerngebiet im Nordwesten eine „weitere Verdichtung“, sprich weitere Standorte, geplant seien, könnte es vor allem in Randlagen des Vertriebsgebietes auch zur Trennung von Standorten kommen. Erst vor wenigen Tagen hatten die Leeraner mitgeteilt, dass Edeka Rhein-Ruhr zehn überwiegend in NRW angesiedelte Combi-Märkte von Bünting übernimmt.

Chancen bei E-Commerce

Potenzial sieht Bünting auch im Online-Handel – „auch wenn E-Commerce vor allem im Food-Bereich in Deutschland nicht einfach ist“, wie Buntz einräumte. Konzentrierte sich die Leeraner Handelsgruppe bislang auf ihre Online-Handelsplattform „myTime.de“, soll es möglichst noch in diesem Jahr auch eigene Online-Shops für Combi und Famila geben, wie Buntz ankündigte.

Und auch an der Unternehmensspitze gibt es Veränderungen. Transformationsvorstand Dr. Andreas Robeck verabschiedet sich Ende März aus der Zentrale in Leer-Nortmoor. Bünting hatte den Berater von Roland Berger Ende 2016 interimsweise zur Unterstützung des Umbauprozesses in die Führungsebene geholt. Künftig führen Buntz und Finanz-Vorstand Rolf Warnders das Unternehmen wieder zu zweit.