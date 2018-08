Leer /Oldenburg Der Niedersächsische Hafentag findet in diesem Jahr in Leer Stadt. Die Hafenvermarktungsorganisation „Seaports of Niedersachsen“ (Oldenburg) kündigte die Branchenveranstaltung für den 31. August an. Vorträge halten u.a. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann und Alfred Hartmann (Leer), Gründer der Hartmann-Gruppe und Präsident des Verbands Deutscher Reeder.