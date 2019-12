Containerbahnhof in Lehrte öffnet

Lehrte Ein neuartiger Güterbahnhof zum Umschlag von Containern zwischen Zügen und Lastwagen sowie Zügen untereinander hat in Lehrte bei Hannover den Testbetrieb aufgenommen. Nachdem der Bau des sogenannten Megahubs praktisch abgeschlossen ist, habe die Inbetriebnahme und Erprobung der Umschlaganlage begonnen, teilte die Deutsche Bahn mit. Ab April soll dann der reguläre Umschlag von Gütern im normalen Verkehr beginnen. 171 Millionen Euro flossen in Planung und Bau des Terminals, in dem bis zu 75 Menschen arbeiten sollen.