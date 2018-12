Amazon: Streik zu Weihnachten

Leipzig Mitten im Weihnachtsgeschäft hat die Gewerkschaft „Verdi“ erneut zu Streiks beim Versandhändler Amazon aufgerufen. An den Standorten Werne und Leipzig legten zusammen knapp 350 Beschäftigte zum Wochenbeginn in der Frühschicht die Arbeit nieder.

Laut Amazon ist die Zustellung der Pakete pünktlich zu Weihnachten aber nicht in Gefahr. Die Gewerkschaft kämpft seit 2013 erfolglos für einen Tarifvertrag für die rund 16 000 Beschäftigten des US-Händlers in Deutschland. „Verdi“ rief Amazon-Mitarbeiter am Standort Werne auf, bis Dienstagabend zu streiken. Der Ausstand könnte jedoch bald auf mehr Standorte und längere Zeit ausgeweitet werden, sagte ein Sprecher.