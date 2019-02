Leipzig Nach nur einer Woche hat der russische Discounter „Mere“ seine erste Filiale in Deutschland wegen Lieferengpässen vorübergehend geschlossen. Viele Produkte seien bereits wegen der großen Nachfrage in den ersten Tagen ausverkauft, sagte eine Sprecherin. Um den Lieferanten Zeit zu geben, sei die Filiale in Leipzig an diesem Montag und Dienstag geschlossen. Am Mittwoch soll der Discounter wieder öffnen.