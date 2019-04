Streik auch bei Amazon in Leipzig

Leipzig Die Reihe von Streiks bei Amazon in Deutschland reißt nicht ab. Die Gewerkschaft „Verdi“ rief am Dienstag auch die Beschäftigten des Amazon-Standorts Leipzig zum Streik auf. Der Streik solle 24 Stunden dauern. Am Montag hatte „Verdi“ bereits in Bad Hersfeld, Rheine und Werne sowie Koblenz zum Streik aufgerufen. „Verdi“ kämpft seit rund sechs Jahren für die Aufnahme von Tarifverhandlungen.