Leipzig /Winsen Beim Online-Händler Amazon hat es am Montag erneut Streiks in Versandzentren gegeben. Im niedersächsischen Winsen (Luhe) protestierte Greenpeace mit einer Kletteraktion gegen die Vernichtung zurückgesandter neuer Waren.

An dem Ausstand beteiligten sich laut der Gewerkschaft „Verdi“ in der Frühschicht bundesweit mehr als 2000 Beschäftigte, er soll noch bis Dienstag fortgeführt werden. Betroffen seien die sieben Amazon-Standorte in Werne und Rheinberg in Nordrhein-Westfalen, Leipzig, Graben bei Augsburg, Koblenz sowie zwei im hessischen Bad Hersfeld. Amazon sprach hingegen von einer geringen Beteiligung. Es gebe auch keinerlei Auswirkungen auf den operativen Betrieb, so ein Sprecher.

Anlass für den Streik ist der laufende Aktionstag „Prime-Day“ mit Sonderangeboten für Stammkunden. „Während Amazon mit satten Preisnachlässen beim Prime-Day zur Schnäppchenjagd bläst, wird den Beschäftigten eine existenzsichernde tarifliche Bezahlung vorenthalten“, hatte „Verdi“-Handelsexperte Orhan Akman kritisiert.

Derweil protestierten in Winsen auch am Montag rund 40 Greenpeace-Aktivisten. Sie waren bereits am Sonntagabend auf das Gebäude des Online-Händlers geklettert. „Wir wollen auf die klimaschädliche Ressourcenvernichtung bei Amazon aufmerksam machen“, teilte Greenpeace mit. Amazon hatte mitgeteilt, dass man rechtliche Schritte gegen die Organisatoren der Aktion prüfe.