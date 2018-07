Zech-Gruppe hat Pläne für Lemwerder

Lemwerder /Bremen Neue Entwicklung am traditionsreichen ehemaligen Flugplatz und Flugzeugbaugelände in Lemwerder: Die Gustav-Zech-Stiftung aus Bremen hat das zuletzt von Carbon Rotec genutzte Areal vom Insolvenzverwalter Christopher Seagon (Kanzlei Wellensiek) erworben, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Es geht um rund acht Hektar.

Zech ist eine Bremer Unternehmensgruppe mit Schwerpunkt Bau – aber auch diversen weiteren Aktivitäten.

Die Gustav-Zech-Stiftung habe als „eine mit Bremen und Umgebung eng verwurzelte Institution hohes Interesse an der nachhaltigen Entwicklung des Standortes“, so Seagon. Man werde das Gelände „entwickeln“. So würden würden z.B. für Bestandsgebäude Mieter gesucht. Auch eine Produktion etwa für Betonfertigteile ist offenbar angedacht. 200 Arbeitsplätze, so wird geschätzt, könnten auf den Gelände entstehen.

Vornutzer Carbon Rotec, ein Produzent von Rotorblättern, war in Insolvenz gegangen. Einst wurden in Lemwerder sogar ganze Flugzeuge (Transall) gebaut.