Lemwerder Der Geschäftsbetrieb beim insolventen Rotorblattfertiger Carbon Rotec in Lemwerder (Kreis Wesermarsch) muss zum 1. Januar eingestellt werden. Das teilte Christopher Seagon, vorläufiger Insolvenzverwalter, am Mittwoch mit. Die 420 Beschäftigten werden freigestellt. „Nach Verhandlungen über einen Interessensausgleich und Sozialplan mit dem Betriebsrat müssen dann die Kündigungen ausgesprochen werden“, hieß es vom Insolvenzverwalter. Die Geschäftsführung von Carbon Rotec hatte Mitte Oktober einen Insolvenzantrag gestellt, nachdem der einzige Großkunde, das Windenergieunternehmen Nordex, seine Lieferverträge nicht verlängert hatte.

Da Carbon Rotec – einer der führenden Hersteller von Rotorblättern für Windkraftanlagen – weder größere Kunden oder Aufträge hatte, habe sich kein ernsthaft interessierter Investor gefunden, teilte Seagon mit. 300 mögliche Interessenten aus dem In- und Ausland seien in den vergangenen Monaten angesprochen worden. „Der gesamten Windkraftbranche geht es nicht gut. Kein möglicher Erwerber sah sich in der Lage, Carbon Rotec mit neuen Aufträgen zu versorgen und weiter zu führen.“

„Für den Standort Lemwerder und unsere Region ist das schrecklich, aber noch viel schrecklicher ist es für die Betroffenen so kurz vor Weihnachten“, sagte Regina Neuke, Bürgermeisterin von Lemwerder, am Mittwochabend. Die Frage sei nun, wie es auf dem Gelände an der Weser weitergehen könne.

Björn Thümler, CDU-Landtagsabgeordneter und Wissenschaftsminister, zeigte sich enttäuscht, dass die ins Gespräch gebrachte Transfergesellschaft nicht umgesetzt werden konnte. „Dass nun kurzer Prozess gemacht wird, ist gegenüber den Beschäftigten, die über die Maße hinweg zum Betrieb gestanden haben, nicht in Ordnung. Dass es so kurz vor Weihnachten passiert, ist eine ziemliche Unverschämtheit.“