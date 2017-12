Lemwerder Nach der endgültigen Entscheidung über die Abwicklung des Rotorblatt-Herstellers Carbon Rotec in Lemwerder (Kreis Wesermarsch) gibt es scharfe Kritik von der Gewerkschaft an Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). „Vom Wirtschaftsminister haben die Beschäftigten außer leeren Versprechungen nichts gehört“, sagte Meinhard Geiken, Bezirksleiter der IG Metall Küste. „Auf einer Kundgebung Anfang Dezember in Lemwerder hatte er noch Unterstützung bei der Gründung einer Transfergesellschaft angekündigt, jetzt meldet er sich nicht einmal mehr“, so der Gewerkschafter. Für die Beschäftigten von Carbon Rotec wird es schon im Januar keinen Lohn mehr geben. Es soll ein Sozialplan verhandelt werden.