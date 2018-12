Rekordauftrag für Abeking & Rasmussen?

Lemwerder Der Schiffbauer Abeking & Rasmussen (A & R) hat offenbar den größten Yachtauftrag in der Unternehmensgeschichte ergattert. Wie das Portal „Superyacht­times.com“ jetzt berichtete, sei in Lemwerder eine 118 Meter lange Yacht bestellt worden. Weitere Details zur Baunummer 6507 seien nicht in Erfahrung zu bringen gewesen. A & R selbst wollte auf Anfrage dieser Zeitung keine Angaben machen.

Die bislang größte Yacht bei dem Schiffbauer aus der Wesermarsch ist die „Aviva“. Das 98,4 Meter lange Schiff wurde 2017 an den britischen Unternehmer Joe Lewis, bekannt u.a. als Eigentümer des englischen Fußballclubs Tottenham Hotspur, übergeben.

Auch sonst hat A & R zurzeit gut zu tun. So arbeitet der Schiffbauer aktuell u.a. an einer 80 Meter langen Yacht (Baunummer 6505), die 2019 abgeliefert werden soll, und an einer 68 Meter langen Yacht (Nr. 6506), die 2020 übergeben werden soll.