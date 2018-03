Bayer sucht ohne Rezept nach Umsatz

Leverkusen Vor der geplanten Übernahme des US-Konkurrenten Monsanto hat der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer nur mäßige Geschäfte gemacht. So sank 2017 die Nachfrage nach rezeptfreien Cremes, Tropfen und Tabletten, zudem lief der Pflanzenschutz-Verkauf im wichtigen brasilianischen Markt schlechter, wie Bayer am Mittwoch in Leverkusen mitteilte. Als Verkaufsschlager erwiesen sich hingegen weiterhin rezeptpflichtige Medikamente wie Blutverdünner und Krebsmittel.

Insgesamt stagnierte der Konzernumsatz bei 35 Milliarden Euro (plus 0,2 Prozent). Der Betriebsgewinn (Ebit) zog um 2,9 Prozent an auf 5,9 Milliarden Euro.