Bayer verkauft Tiermedizin-Sparte

Leverkusen Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer verkauft seine Tierarzneimittel-Sparte für 7,6 Milliarden US-Dollar (6,85 Mrd. Euro) an den US-Konzern Elanco. Das teilte Bayer am Dienstag in Leverkusen mit. „Animal Health“ ist die kleinste Sparte im Bayer-Konzern.